L’Italia torna a salire sul podio ai Mondiali juniores di slittino. Nella prima giornata, gli atleti italiani hanno portato a casa tre medaglie, nonostante la competizione sia appena iniziata sul tracciato di Altenberg in Germania. Lucas Haselrieder si è distinto con ottimi tempi, contribuendo a un risultato che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia ha conquistato tre medaglie nella prima giornata dei Mondiali juniores di slittino, incominciati oggi sul budello di Altenberg (Germania) a una settimana dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La nostra Nazionale si è messa in luce in terra tedesca con tre bronzi che fanno morale e che certificano la buona caratura di alcuni elementi del gruppo, a cominciare da Leon Haselrieder, salito sul terzo gradino del podio nel singolo maschile. Dopo il quarto posto a metà gara, l’azzurro è riuscire a recuperare una posizione nella seconda manche a chiudere con un distacco di 0.587 dal tedesco Marco Leger, capace di imporsi con un margine di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, l’Italia conquista tre medaglie ai Mondiali juniores: Lucas Haselrieder in luce

Approfondimenti su Altenberg Mondiali

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Altenberg Mondiali

Argomenti discussi: L'Italia dello slittino su pista naturale è da record: l'Europeo di Lasa è quasi tutto azzurro con tre titoli; L’Italia incanta ancora sulla neve; Deromedis torna in finale ed è quarto a Veysonnaz; Loch è lanciatissimo verso la CdM, battuto ancora Mueller; a Oberhof ecco Fraebel, doppio 8° posto azzurro.

Slittino, l’Italia conquista tre medaglie ai Mondiali juniores: Lucas Haselrieder in luceL'Italia ha conquistato tre medaglie nella prima giornata dei Mondiali juniores di slittino, incominciati oggi sul budello di Altenberg (Germania) a una ... oasport.it

Slittino, Italia al 3° posto nella staffetta di WinterbergItalia ancora protagonista nella Coppa del mondo di slittino: la squadra azzurra ha infatti conquistato il terzo posto nella staffetta di Winterberg, in Germania, alle spalle dei padroni di casa e ... sport.sky.it