Il tiro alla fune ha conquistato i campionati italiani a causa del forte entusiasmo dei partecipanti, tra cui molti giovani provenienti dalla provincia di Fermo. La disciplina, radicata nelle tradizioni locali, continua a tramandarsi di generazione in generazione, coinvolgendo anche le nuove leve. Durante la competizione, i team hanno dimostrato grande abilità e coordinamento, portando a casa il titolo con un risultato sorprendente.
Il grande tiro alla fune indoor ha celebrato un altro atto tricolore firmato Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, confermando ancora una volta l’altissimo livello tecnico e agonistico del movimento italiano della disciplina. Sul gradino più alto del podio ai Campionati italiani categoria 640 kg, svoltisi a Fermo, salgono i tiratori di casa dell’ Asd Cobra Tug of War che, al termine di una sfida intensa e vibrante, si sono laureati campioni bissando i successi già ottenuti in questa stagione, come l’oro nella categoria 600 kg a Morbegno. Nei suoi 25 anni di storia l’associazione ha conquistato 51 titoli italiani nelle varie categorie indoor, la finale ha visto un confronto serratissimo tra le migliori formazioni del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il conflitto in Ucraina resta al centro dell'attenzione internazionale, con i recenti incontri tra Zelensky, Trump e Putin che alimentano speranze e incertezze sulla possibilità di una risoluzione.
