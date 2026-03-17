Tiro a Segno Bondeno fa il pieno di podi nella prova regionale di Vergato

A Vergato, sull’Appennino bolognese, si è svolta la seconda gara regionale di tiro a segno con specialità ad aria compressa. La manifestazione ha registrato un forte afflusso di partecipanti, che hanno gareggiato nelle diverse discipline previste. La competizione si è conclusa con la consegna dei premi ai migliori atleti, in un’atmosfera che ha coinvolto pubblico e concorrenti.

Si è conclusa nella suggestiva cornice di Vergato, sull’Appennino bolognese, la seconda gara regionale di tiro a segno dedicata alle specialità ad aria compressa. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione e che ha regalato importanti soddisfazioni agli atleti dell’ Asd Tsn Bondeno. La società bondenese torna infatti a casa con un bottino di tutto rispetto: 7 medaglie d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo, frutto delle ottime prestazioni dei propri tiratori nelle diverse categorie. Tra i protagonisti spicca Viola Lui, categoria ragazzi, che conquista due primi posti: nella carabina 10 metri con 609,6 punti e nella carabina 10 metri tre posizioni (C103P) con 589 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tiro a Segno. Bondeno fa il pieno di podi nella prova regionale di Vergato Articoli correlati Tiro a Segno: bella soddisfazione in Bulgaria per l’atleta tesserata con Bondeno, in coppia con Alessandro Lonardi di Soave. Agnese Formieri vice campionessa europeaAgnese Formieri, nazionale di Tiro a segno, conclude con un bellissimo argento la sua partecipazione all’edizione 2026 dei Campionati Europei ad aria... Medagliere olimpico, l’Italia fa il pieno di podi: quanto costa al Coni il record di Milano CortinaOlimpiadi, il Conto dei Piani: 10 Milioni di Euro per Premiare l’Italia che Vince Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha confermato un... Altri aggiornamenti su Tiro a Segno Bondeno fa il pieno di... Discussioni sull' argomento Tiro a segno: il Tsn Bondeno protagonista alla seconda gara regionale; Bondeno | il Pd e Marchetti un patto segreto svelato. Tiro a Segno. Bondeno fa il pieno di podi nella prova regionale di VergatoSi è conclusa nella suggestiva cornice di Vergato, sull’Appennino bolognese, la seconda gara regionale di tiro a segno dedicata ... sport.quotidiano.net Tiro a Segno. A Bondeno il campus giovanile con tiratori da diverse regioniDal 18 al 23 agosto il poligono di Bondeno ha ospitato il Campus Giovani di Tiro a Segno, un appuntamento che ha riunito giovani tiratori e tecnici in un contesto di formazione e confronto ad alto ... ilrestodelcarlino.it "Dal #governo arroganza del potere”, Nicola #Gratteri alza ancora il tiro. Carlo #Nordio lo inchioda #referendum #giustizia #16marzo #iltempoquotidiano x.com I "Dimonios" guidano l'operazione umanitaria a Tiro per sostenere migliaia di profughi in fuga dai combattimenti lungo la Blue Line. La situazione sul campo resta drammatica: le stime delle autorità libanesi parlano di oltre mezzo milione di profughi a sud del fi - facebook.com facebook