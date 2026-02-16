Medagliere olimpico l’Italia fa il pieno di podi | quanto costa al Coni il record di Milano Cortina

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha deciso di investire circa 10 milioni di euro per premiare gli atleti italiani che vinceranno medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La cifra si aggiunge ai costi già sostenuti dall’organizzazione, che includono anche la preparazione e la logistica. La decisione mira a incentivare le performance sportive e a riconoscere il successo degli atleti italiani sul palcoscenico olimpico.

Olimpiadi, il Conto dei Piani: 10 Milioni di Euro per Premiare l'Italia che Vince. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha confermato un investimento di circa 10 milioni di euro per premiare gli atleti italiani che conquisteranno medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'annuncio, diffuso il 16 febbraio 2026, riaccende il dibattito sul costo del successo sportivo e sul ritorno economico di un evento di portata globale per il Paese. Un Riconoscimento Tradizionale, un Investimento Continuo. L'erogazione di premi economici agli atleti olimpici è una prassi consolidata nel panorama sportivo italiano.