Tiro a Segno | bella soddisfazione in Bulgaria per l’atleta tesserata con Bondeno in coppia con Alessandro Lonardi di Soave Agnese Formieri vice campionessa europea

Agnese Formieri, atleta di Bondeno, ha portato a casa una medaglia d’argento ai Campionati Europei di Tiro a Segno a Burgas, in Bulgaria, dopo aver gareggiato con Alessandro Lonardi di Soave. La giovane ha dimostrato grande precisione, migliorando il suo record personale durante la competizione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, mentre la gara si è svolta in una delle città più affascinanti sulla costa del mar Nero.

Agnese Formieri, nazionale di Tiro a segno, conclude con un bellissimo argento la sua partecipazione all'edizione 2026 dei Campionati Europei ad aria compressa U16U18 juniores di Burgas, città sulla costa occidentale del mar Nero in Bulgaria. Nel Challenge Duet di carabina categoria U18, Agnese Formieri 18 anni appena compiuti a gennaio, in forza all'Asd Tiro a Segno di Bondeno, e Alessandro Lonardi della sezione di Soave, hanno conquistato una meritatissima medaglia d'argento, laureandosi vice campioni d'Europa, secondi soltanto alla Serbia con il punteggio finale di 13-11. Una sfida intensa ed equilibrata fino all'ultimo colpo, interpretata con grande grinta dai nostri azzurri.