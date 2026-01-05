Omaggio o sfottò? Megan Stalter e Paul W Downs vestono i panni di Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai Critics Choice Awards 2026
Durante i Critics Choice Awards 2026, Megan Stalter e Paul W. Downs hanno indossato abiti simili a quelli di Kylie Jenner e Timothée Chalamet, sollevando domande su un possibile omaggio o una leggera presa in giro. I due attori, protagonisti di Hacks, hanno scelto un look arancione identico a quello sfoggiato dalle celebrità qualche mese prima, attirando l’attenzione sulla loro scelta di stile.
Un omaggio o una bonaria presa in giro? Per partecipare al primo grande red capet dell'anno, i co-protagonisti di Hacks sfoggiano lo stesso identico look di coppia arancione indossato qualche mese prima da Kylie Jenner e Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Kylie Jenner veste italiano ai Critics Choice Awards: Timothée Chalamet vince e le dedica il discorso
Leggi anche: “Non ce l’avrei mai fatta senza di te, grazie dal profondo del cuore. Ti amo”, la dedica di Timothée Chalamet a Kylie Jenner ai Critics Choice Awards 2026
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.