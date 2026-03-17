Tim Cook | addio al 2026 resto al comando

Il CEO di Apple ha confermato che rimarrà al suo posto fino al 2026, smentendo le speculazioni sulla possibilità di un cambio di leadership nel prossimo futuro. Le voci sul possibile avvicendamento non sono state ufficialmente confermate, e l'azienda continuerà a essere guidata dalla stessa figura. La comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio interno.

Il timone di Apple non cambierà nel breve periodo, nonostante le voci circolanti su una possibile successione imminente. Tim Cook ha chiarito che nessun piano di ritiro è previsto per il 2026, confermando la sua intenzione di rimanere al comando. L’amministratore delegato più longevo della storia dell’azienda fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak continua a dimostrare vitalità professionale e personale. Nonostante l’età avanzata, il leader mostra ancora grande energia per guidare uno dei colossi tecnologici mondiali. La fine delle speculazioni sulla successione. Negli ultimi mesi si è parlato molto dei piani post-Cook, con numerosi nomi proposti come possibili eredi del ruolo di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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