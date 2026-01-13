Foresti | Tifosi venite allo stadio E Panico si presenta alla città

Per la partita di Coppa Italia contro il Potenza, in programma domani alle 18 al Liberati, Diego Foresti invita i tifosi a sostenere la squadra allo stadio. L’appello mira a rafforzare il supporto dei tifosi in vista di questa importante sfida.

Per la sfida di Coppa Italia con il Potenza (domani ore 18 al Liberati) c’è l’appello di Diego Foresti. "Parlo con il cuore ai tifosi – ha detto il direttore dell’area tecnica – perché è una semifinale davvero importante. Abbiamo fatto prezzi popolarissimi, iniziativa presa con la presidente. Avere qualche migliaio di tifosi come ai vecchi tempi sarebbe straordinario. Al ritorno troveremo a Potenza un pubblico che anche lì fa la differenza. Mi piacerebbe dunque che i ternani rispondessero presente". Foresti ha parlato alla presentazione di Giuseppe Panico, attaccante-trequartista arrivato in prestito dall’Avellino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

