Definirlo un reality sarebbe riduttivo. Qixing Mountain Challenge, conosciuto anche come Camel Cup, è una gara di sopravvivenza senza esclusione di colpi. Trasmesso in diretta streaming dall’impervio monte Qixing, nel Parco forestale nazionale di Zhangjiajie – lo stesso che ha ispirato le vette fluttuanti di Avatar – in Cina è diventato uno degli show più virali. Il format è tanto brutale quanto avvincente: 100 concorrenti vengono lasciati nella natura selvaggia, equipaggiati con un machete e pochi altri strumenti. Chi resiste fino alla fine vince un premio di 200 mila yuan (oltre 28 mila dollari). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Camel Cup, il reality show estremo che sta facendo impazzire la Cina

Leggi anche: Chi è Jakub Bakkour il corteggiatore di Uomini e Donne che sta facendo impazzire tutti

Leggi anche: Design che si trasforma e batteria infinita: lo smartphone che sta facendo impazzire tutti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Idea regalo. Sciarpone in lana rasata. Disponibile Rosso Camel Blu notte Grigio. - facebook.com facebook