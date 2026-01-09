Il trucco della playlist della cacca per evitare i capricci mattutini | il video di una mamma diventa virale

Una mamma ha condiviso un video in cui utilizza una playlist divertente per affrontare i capricci mattutini dei propri figli. La sua strategia, basata su brani scelti con cura su Spotify, si è diffusa rapidamente online, ottenendo un grande riscontro. Questa semplice idea dimostra come la musica possa diventare un alleato efficace per rendere più sereni i momenti di risveglio dei bambini.

Una ricerca mirata su Spotify ha trasformato il dramma del risveglio in un gioco di risate e canzoni improbabili. L'idea è stata di una madre inglese che ha condiviso il trucchetto sui social, diventando subito virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

