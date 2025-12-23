Kendall Jenner apre le porte della sua accogliente casa di montagna

Kendall Jenner apre le porte della sua casa di montagna, un ambiente caratterizzato da uno stile grandma chic e dettagli vintage che richiamano un’atmosfera nostalgica. La residenza della modella di 30 anni si distingue per un design accogliente e curato, ideale per chi cerca un rifugio di charme immerso nella natura. Un esempio di eleganza sobria e ricercata, perfetta per apprezzare i dettagli che rendono unico il suo angolo di tranquillità in montagna.

Legna, antichi mestieri, inverno, rosa canina. Vita Lenta di Montagna a dicembre - Ep. 633

