In Marche, sono stati censiti boschi vetusti e alberi monumentali, considerati beni di rilevante interesse pubblico dallo Stato. Questi territori coprono oltre 300 mila ettari e includono foreste antiche e alberi di notevoli dimensioni. Il progetto mira a proteggerli e valorizzarli, garantendo la loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Boschi vetusti, cioè antichi, e alberi monumentali sono una delle meraviglie delle Marche, riconosciuti dallo Stato come bene di rilevante interesse pubblico, da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. Per individuarne la presenza, la Regione Marche ha incaricato l’Area Sistemi Forestali dell’Università Politecnica delle Marche, in modo da valutare le condizioni vegetative e attuare misure di tutela e valorizzazione. In provincia di Ancona si trovano alcuni degli "Alberi Monumentali d’Italia" (AMI) a Villa Spada di Filottrano, dove svetta un gigantesco cedro, mentre una roverella imponente si trova a Villa Ghisleri di Cupramontana e a San Marcello si può ammirare la Cerquabella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tesoro di oltre 300mila ettari. Boschi antichi e alberi monumentali. Un censimento per proteggerli

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