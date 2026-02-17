Alberi Monumentali | evento su beni naturali di interesse collettivo

L’olmo di San Lorenzo è caduto, e con lui si è perso un pezzo importante del paesaggio locale. Questo albero secolare, che si trovava nel centro storico, rappresentava un punto di riferimento per molti cittadini. La sua morte evidenzia quanto siano vulnerabili gli alberi monumentali e quanto siano legati alla memoria collettiva. Recentemente, il Comune ha organizzato un evento dedicato alla tutela di questi beni naturali di valore pubblico.

Di recente abbiamo assistito alla perdita di un albero monumentale, l'olmo di San Lorenzo. Un simbolo del nostro territorio, un patrimonio naturale e culturale che ci ricorda quanto sia fragile – e prezioso – il legame tra comunità e ambiente. Proprio per questo assume un significato ancora più importante l'iniziativa promossa dal Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria giovedì 19 febbraio ore 15.30. In programma il seminario tecnico–divulgativo: "Alberi Monumentali: beni naturali di interesse collettivo". la Regione Lazio, tramite Arsial, pubblica un avviso per sostenere esami diagnostici, manutenzione e valorizzazione degli esemplari arborei riconosciuti come Alberi Monumentali d'Italia