Tesla sta per aprire la più grande stazione di ricarica mai realizzata, con 400 colonnine Supercharger. La nuova infrastruttura sarà situata in una località ancora non specificata e rappresenta un investimento significativo nel settore della mobilità elettrica. L'apertura di questa stazione segna un passo importante per l'espansione della rete di ricarica rapida dell'azienda.

La California è una delle regioni con la maggiore penetrazione di auto elettriche nel mondo: a fine 2025, la quota sul totale sfiorava il 30%. Non sorprende quindi che Tesla stia sviluppando un progetto straordinario nello Stato che si affaccia sul Pacifico: una stazione in grado di ospitare oltre 400 punti di ricarica rapida, un numero senza precedenti a livello mondiale. Il progetto prevede l'ampliamento dell'attuale stazione di ricarica presso Eddie World, un'area di sosta situata sulla Interstate 15, a metà strada tra Los Angeles e Las Vegas. Questa autostrada è una delle più trafficate della regione, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, il che causa regolarmente lunghe code alle stazioni di ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla, una stazione di ricarica da record: 400 colonnine

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