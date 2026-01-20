Il Comune punta sulle colonnine di ricarica

Il Comune di Zelo Buon Persico ha completato l’installazione della prima colonnina di ricarica pubblica per veicoli elettrici in via Dante. È inoltre in fase di realizzazione una seconda infrastruttura in piazza Don Pozzoni, nell’ambito dell’impegno per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare i servizi per i cittadini. Queste iniziative mirano a favorire l’uso di veicoli elettrici e a sostenere la tutela dell’ambiente.

A Zelo Buon Persico sono terminati i lavori per l'installazione della prima colonnina ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici in via Dante, mentre è in corso la realizzazione di una seconda infrastruttura di ricarica in piazza Don Pozzoni. L'intervento rientra in un più ampio percorso di sviluppo della mobilità elettrica promosso dall'Amministrazione comunale attraverso distinti protocolli d'intesa, stipulati con operatori specializzati del settore, in coerenza con le politiche nazionali ed europee per la riduzione delle emissioni e la transizione energetica. La colonnina di via Dante, già completata, è stata realizzata nell'ambito del progetto nazionale "Polis – Case dei Servizi di Cittadinanza Digitale" di Poste Italiane, in seguito all'accordo sottoscritto dal Comune con Be Charge srl, società del gruppo Eni Plenitude.

