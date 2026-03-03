Terza categoria Vatra sull’ottovolante Tonfo Sporting Lugo Frenata Camerlona

Nel girone B di Terza Categoria colpisce l'8-0 con lo Sporting Castel Guelfo della capolista Vatra del tecnico Alfred Salliu (foto) che si porta a +4 sulle seconde, vista la sconfitta (0-4) dello Sporting Lugo col Villanova. In attesa del recupero proprio col Castel Guelfo, a +4 anche la Compagnia dell'Albero, 3-1 a Porto Corsini. Nel girone A accorciano Marradese (4-0 al Mattei) e Wild Bagnara (3-1 al Sant'Alberto), visto il pari per 2-2 della capolista Camerlona a Cervia. Risultati (20ª giornata). Girone A: Atlas-Atletico Lugo 0-1, Cervia Utd U21-Pol. Camerlona 2-2, Giovecca-Stella Azzurra 2-2, Lido Adriano-Real Mamante 1-1, Marradese-Cral Mattei 4-0, Saline Romagna-Coyotes 3-2, Wild Bagnara-Sant'Alberto 3-1.