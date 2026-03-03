Terza categoria Vatra sull’ottovolante Tonfo Sporting Lugo Frenata Camerlona

Da sport.quotidiano.net 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone B di Terza Categoria, lo Sporting Castel Guelfo ha vinto 8-0 contro la capolista Vatra, guidata dall’allenatore Alfred Salliu, che ora ha quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. Lo Sporting Lugo, invece, ha subito una sconfitta per 4-0 contro il Villanova. La giornata si conclude con Camerlona che ha frenato la propria serie di risultati positivi.

Nel girone B di Terza Categoria colpisce l’8-0 con lo Sporting Castel Guelfo della capolista Vatra del tecnico Alfred Salliu (foto) che si porta a +4 sulle seconde, vista la sconfitta (0-4) dello Sporting Lugo col Villanova. In attesa del recupero proprio col Castel Guelfo, a +4 anche la Compagnia dell’Albero, 3-1 a Porto Corsini. Nel girone A accorciano Marradese (4-0 al Mattei) e Wild Bagnara (3-1 al Sant’Alberto), visto il pari per 2-2 della capolista Camerlona a Cervia. Risultati (20ª giornata). Girone A: Atlas-Atletico Lugo 0-1, Cervia Utd U21-Pol. Camerlona 2-2, Giovecca-Stella Azzurra 2-2, Lido Adriano-Real Mamante 1-1, Marradese-Cral Mattei 4-0, Saline Romagna-Coyotes 3-2, Wild Bagnara-Sant’Alberto 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

terza categoria vatra sull8217ottovolante tonfo sporting lugo frenata camerlona
© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Vatra sull’ottovolante. Tonfo Sporting Lugo. Frenata Camerlona

Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e SportingQualche rinvio per impraticabilità di campo che riguarda soprattutto il girone B, con la capolista Compagnia dell’Albero superata da Vatra e Sporting...

Camerlona bloccato. Sporting Lugo ko, il Vatra solo in vettaFrenano le big, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Camerlona fermata sul pari (1-1) dall’Atletico Lugo non è comunque avvicinata dalla...

Una selezione di notizie su Tonfo Sporting Lugo

Terza categoria. Camerlona in fuga. Cade lo Sporting Lugo, la Compagnia brindaProsegue la corsa solitaria, nel girone A di Terza Categoria, della Polisportiva Camerlona che vince 3-1 il big match col Saline Romagna: ora i punti di vantaggio sulla seconda sono 6, visto lo ... ilrestodelcarlino.it

tonfo sporting lugo terza categoria vatra sullCamerlona bloccato. Sporting Lugo ko, il Vatra solo in vettaFrenano le big, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Camerlona fermata sul pari (1-1) dall’Atletico Lugo non ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.