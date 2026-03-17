Un gruppo di sei persone armate e con il volto coperto ha fatto irruzione nell’appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via Scevola Mariotti a Casal Palocco. I rapinatori hanno sequestrato il calciatore e la sua famiglia durante l’episodio. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli della rapina o sui responsabili.

In sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via Scevola Mariotti, a Casal Palocco. Nel cuore della notte, alle 3.40, hanno divelto la grata della finestra del salone, sorprendendo in casa il centrocampista giallorosso, la madre, la compagna, il fratello e la fidanzata di quest'ultimo. Chiusi tutti in una camera, i rapinatori hanno poi portato via gioelli ed effetti personali per un valore di 10mila euro. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. Roma, Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. Il video al concerto 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore per El Aynaoui: rapina in casa, sequestrato con la famiglia

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