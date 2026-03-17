Rapina in casa per El Aynaoui | il calciatore della Roma chiuso in una stanza con madre e fidanzata

Una banda armata di pistole ha fatto irruzione nell’abitazione di un calciatore della Roma durante la notte. El Aynaoui, la madre, la compagna e il fratello della compagna sono stati rinchiusi in una stanza mentre i malviventi portavano a termine la rapina. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o danni fisici è stato reso noto.

Notte di terrore per il calciatore della Roma, che ha subito una rapina nella sua abitazione. El Aynaoui, la madre, la compagna e il fratello della compagna sono stati chiusi in una stanza da una banda armata di pistole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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