Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, una banda di rapinatori ha fatto irruzione in una casa nella zona Castel Fusano, a Roma. Il calciatore della Roma, Neil El Aynaoui, si trovava all’interno insieme alla famiglia e è stato rinchiuso in una stanza durante l’assalto. L’episodio ha provocato grande paura tra i presenti, mentre i malviventi si sono impossessati di alcuni oggetti di valore.

Roma, 17 marzo 2026 - Notte da incubo per Neil El Aynaoui, il giocatore della Roma, chiuso in una stanza a casa sua e rapinato, in zona Castel Fusano, da una banda di rapinatori spuntati dal nulla in piena notte. Verso le 3 di notte un gruppo di almeno 6 malintenzionati, vestiti di nero, col volto coperto e armati di pistola, si è introdotto nell’abitazione del calciatore marocchino con nazionalità francese dopo aver forzato una finestra nel salone. El Aynaoui, è stato bloccato dagli uomini armati e chiuso in una stanza assieme alla sua famiglia, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. La banda ha poi messo sotto sopra l’abitazione rubando dei gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famiglia

Articoli correlati

Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaRapina nella notte nell’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano, sul litorale romano.

Leggi anche: El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapina a casa di El Aynaoui Il...

Temi più discussi: Treviso, tre armati suonano alla porta e fanno irruzione a casa di un dentista: Pestato e rapinato, ho temuto per i miei figli; Rapina a casa del dentista, in azione la stessa banda che assaltò la villa dei Doimo; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi; Rapina in casa, lei riesce a scappare e a chiamare i carabinieri.

Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaIntorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone ... ilgiornale.it

Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza da una banda di sei uominiI rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse ... gazzettadelsud.it

Il rapper Baby Gang arrestato ancora, porto abusivo di armi e rapina: tutte le (nuove) accuse - facebook.com facebook

Baby Gang arrestato per maltrattamenti, armi e rapina x.com