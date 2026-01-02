Terremoto in Appennino scossa con magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita dalla popolazione dell'Appennino romagnolo intorno alle 20. L’evento ha causato timore tra i residenti, ma al momento non sono segnalati danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano a mantenere la calma e a seguire le eventuali indicazioni ufficiali.

