Etra | 50mila euro per innovare la comunicazione sui rifiuti nel Bacino Brenta e incentivare la raccolta differenziata

Etra ottiene quasi 50mila euro dal bando Anci-Conai per migliorare la comunicazione sui rifiuti nel Bacino Brenta. L’azienda intende usare i fondi per rendere più efficace l’informazione sulla raccolta differenziata e coinvolgere di più i cittadini. La novità punta a semplificare le procedure e a promuovere comportamenti più responsabili in tema di gestione dei rifiuti.

Etra conquista il bando Anci-Conai: quasi 50mila euro per una rivoluzione nella comunicazione ambientale. Etra S.p.A. Società Benefit si è aggiudicata un finanziamento di quasi 50.000 euro, il massimo ottenibile in relazione al progetto complessivo di 296.510 euro, grazie alla vittoria del bando 2025 per la comunicazione locale promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). L’assegnazione del contributo, annunciata oggi, 7 febbraio 2026, rappresenta un passo significativo per il miglioramento dei servizi di gestione dei rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata nel Bacino Brenta, un’area che serve un’utenza di oltre mezzo milione di cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bacino Brenta

Etra e Bacino Brenta hanno confermato che non ci sono aumenti nelle tariffe dei rifiuti a Saccolongo, né bollette in corso di emissione.

Nel 2025, Cesenatico ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 78,2%.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bacino Brenta

Argomenti discussi: ETRA ottiene quasi 50 mila euro da ANCI-CONAI per la comunicazione ambientale nel Bacino Brenta.

ETRA conquista il bando ANCI-CONAI: quasi 50 mila euro per rafforzare la raccolta differenziata nel Bacino Brenta facebook

29/1/26. Meteo. In Veneto Stato di Attenzione (allerta gialla) sul bacino idrografico VENE-E Basso Brenta-Bacchiglione fino alle 14 di domani: coinvolti le aree dei fiumi Bisatto, sezione Vo’ Vecchio, e sistema Fratta-Gorzone a valle della sezione di Valli Moceni x.com