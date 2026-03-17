Tentata estorsione rapina e lesioni | 30enne arrestato a Milano

Da ilgiorno.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentata estorsione, rapina e lesioni. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri locali, che hanno portato a termine un’indagine specifica. Le autorità hanno fermato il sospettato nel corso di un’operazione mirata. L’attività si è concentrata su un episodio recente coinvolgente il soggetto fermato.

Si tratta del risultato di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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