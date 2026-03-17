Tentata estorsione rapina e lesioni | 30enne arrestato a Milano

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentata estorsione, rapina e lesioni. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri locali, che hanno portato a termine un’indagine specifica. Le autorità hanno fermato il sospettato nel corso di un’operazione mirata. L’attività si è concentrata su un episodio recente coinvolgente il soggetto fermato.

Si tratta del risultato di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati Condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, 59enne arrestato e portato a MontacutoLa polizia ha dato seguito al provvedimento emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura, che ha disposto il trasferimento dell'uomo in... Tentata rapina al supermercato in via Massarenti: arrestato un 30enneTentata rapina nel pomeriggio di ieri al supermercato Coop di via Massarenti, a Bologna. Video Polizia: Milano, rapina e aggressione con un cane di grossa taglia: la Polizia ferma 2 persone Approfondimenti e contenuti su Tentata estorsione Temi più discussi: Irrompono in casa col machete per un debito di droga: la spedizione finisce in violenza; Rapina aggravata e tentata estorsione: denunciati tre giovani; Marino, rapina aggravata e tentata estorsione: due persone in manette; Rubano soldi e picchiano il padrone di casa – Che cosa è successo. Rapina aggravata e tentata estorsione, due giovani arrestati a MarinoArmati di machete, colpendo la porta di un'abitazione, sono riusciti a farsi consegnare 200 euro per un presunto debito di droga ... rainews.it Porto Rotondo: rapina in un’abitazione: un uomo tratto in arresto e il complice denunciatoOlbia. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile, insieme a un complice, dei reati di rapina ... olbia.it Tentata estorsione pluriaggravata, in tre arrestati a Priolo. L'articolo su SiracusaOggi.it - facebook.com facebook Due arresti per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Indagati avrebbero preteso del denaro da due imprese nel cosentino #ANSA x.com