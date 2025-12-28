Condannato per maltrattamenti lesioni e tentata estorsione 59enne arrestato e portato a Montacuto

Un uomo di 59 anni, condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto. Con oltre nove anni di condanne accumulate tramite tre sentenze, la sua situazione legale si è concretizzata con l’esecuzione dell’ordine di detenzione. L’arresto rappresenta l’ultimo passaggio di un procedimento giudiziario che ha avuto inizio con le condanne definitive a suo carico.

ANCONA – Le tre sentenze a suo carico lo avevano portato ad accumulare oltre nove anni di condanna, e per lui si sono spalancate le porte del carcere. La polizia ha così dato seguito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della.

