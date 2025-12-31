Tentata rapina al supermercato in via Massarenti | arrestato un 30enne

Nella giornata di ieri, un uomo di 30 anni è stato arrestato presso il supermercato Coop di via Massarenti a Bologna, dopo aver tentato una rapina. L’individuo, cittadino somalo nato nel 1995, è stato fermato dalla polizia mentre cercava di scappare minacciando il personale con un tirapugni. L’episodio si è concluso con l’arresto, evidenziando l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Tentata rapina nel pomeriggio di ieri al supermercato Coop di via Massarenti, a Bologna. Un uomo di 30 anni, cittadino somalo nato nel 1995, è stato arrestato dagli agenti della polizia dopo aver tentato di fuggire minacciando il personale con un tirapugni.

