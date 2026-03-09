Ita e Lufthansa estendono la sospensione dei voli verso il Medio Oriente

Ita e Lufthansa hanno annunciato l’estensione della sospensione dei voli verso alcune destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e quelli da e per Dubai fino al 15 marzo. La decisione riguarda voli nazionali e internazionali in programma nelle prossime settimane.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti...

Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito...

Contenuti e approfondimenti su Medio Oriente

Argomenti discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Lufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente. Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euroLufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euro. La crisi del Golfo dovuta ... ilmessaggero.it

Guerra Iran-Usa-Israele: cancellati i voli da e per il Medio-OrienteDopo gli attacchi e il rischio di escalation nell’area, le principali compagnie europee - da Ita Airways a Lufthansa e British Airways - hanno sospeso rotte e sorvoli nell’area mediorientale ... italiaatavola.net