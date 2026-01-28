Gli Stati Uniti non nascondono le minacce. Marco Rubio, Segretario di Stato, ha detto chiaramente che sono pronti a intervenire militarmente se il Venezuela non rispetta gli impegni presi. L’avvertimento è diretto: se a Caracas non cambiano rotta, potrebbero scattare nuove azioni di forza. La tensione tra i due paesi resta alta.

Gli Stati Uniti sono "pronti a usare la forza" se il Venezuela non soddisfa le richieste. L'avvertimento del Segretario di Stato Marco Rubio recapitato a Carcas è chiaro e "non esclude nuove azioni militari se la leadership del Paese si discosterà dalle aspettative degli Usa". Un avvertimento alla riguardo la "collaborazione" promessa per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi del paese sudamericano. Nella testimonianza preparata per un'udienza davanti alla Commissione per le relazioni estere del Senato, Rubio ha affermato che gli Stati Uniti "non sono in guerra con il Venezuela e che i suoi leader stanno collaborando", ma osserva che l'amministrazione Trump non escluderebbe l'intervento militare dopo l'arresto dell'ex presidente Nicolás Maduro per narcoterrorismo e detenzione di armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela, Rubio: "Pronti a nuove azioni militari se Carcas non mantiene le promesse"

Approfondimenti su Venezuela Caracas

Un'operazione degli Stati Uniti ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e della moglie in Venezuela, con accuse di narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza il consenso del Congresso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Venezuela Caracas

Argomenti discussi: Venezuela, Rubio: Rodriguez allineata, ma se sgarra pronti a usare la forza; IL SOLE 24 ORE * MONDO: VENEZUELA, RUBIO: RODRIGUEZ ALLINEATA, MA SE SGARRA PRONTI A USARE LA FORZA; Rubio: Una nuova operazione militare in Venezuela se il presidente ad interim Rodriguez non collaborerà; Venezuela, la Corte suprema dopo la cattura di Maduro: Delcy Rodriguez presidente ad interim | Rubio: Successione non legittima.

Venezuela, Rubio: Pronti a nuove azioni militari se Carcas non mantiene le promesseGli Stati Uniti sono pronti a usare la forza se il Venezuela non soddisfa le richieste. L'avvertimento del Segretario di Stato Marco ... iltempo.it

Venezuela, Rubio: «Rodriguez allineata, ma se sgarra pronti a usare la forza»Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvisato che la presidente ad interim del Venezuela subirà la stessa sorte del suo predecessore deposto Nicolás Maduro, se non si conformerà ai desideri ... ilsole24ore.com

Venezuela, "stesso destino di Maduro": Rubio e il messaggio chiaro a Rodriguez - facebook.com facebook

Venezuela, Rubio: «Rodriguez allineata, ma se sgarra pronti a usare la forza» ilsole24ore.com/art/venezuela-… x.com