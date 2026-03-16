Baseball cricket rugby e calcio | lo sport racconta il rapporto tra l’Italia e la cittadinanza

In Italia, diverse discipline sportive come baseball, cricket, rugby e calcio stanno vivendo momenti importanti. La Nazionale di calcio si prepara a sfide decisive contro l’Irlanda del Nord a fine marzo, con l’obiettivo di qualificarsi al prossimo Mondiale dopo due qualificazioni mancate. Nel frattempo, le altre squadre azzurre stanno conquistando risultati che non si vedevano da tempo.

Mentre la Nazionale italiana di calcio dovrà giocarsi le sue chance di tornare al Mondiale a fine marzo contro l’Irlanda del Nord, dopo due edizioni clamorosamente mancate, negli altri sport gli Azzurri stanno ottenendo risultati storici. La Nazionale di baseball ha sconfitto prima gli Stati Uniti il 10 marzo, e poi Porto Rico il 14, raggiungendo la semifinale del World Baseball Classic. Lo scorso febbraio, l’Italia del cricket ha gareggiato per la prima volta nella sua storia alla Coppa del Mondo T20. Infine, il 7 marzo la Nazionale di rugby ha ottenuto una sorprendente vittoria sull’Inghilterra. Si è parlato molto di come questi risultati dimostrino che certi sport “minori” stanno conquistandosi il proprio spazio sulle pagine dei giornali, mentre il calcio è in costante declino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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