Trianon Viviani un musical per la Giornata della donna

Sabato prossimo al Trianon Viviani debutta “Camicette bianche”, un musical che racconta la storia di migranti siciliani e la tragedia che ha dato origine alla Giornata della donna. Lo spettacolo ripercorre eventi legati a questa vicenda, coinvolgendo il pubblico con una rappresentazione che si focalizza sui temi della migrazione e delle difficoltà vissute da queste persone. La prima è prevista per la sera.

Il Trianon Viviani partecipa alla Giornata internazionale della Donna con il racconto musicale che intreccia la storia tragica da cui nasce la ricorrenza dell'8 marzo. Sabato 7 marzo, alle 21, va in scena Camicette bianche, un musical originale fortemente corale che celebra il ricordo dei nostri emigranti e si ispira all'omonimo libro di Ester Rizzo, raccontando un vero fatto di cronaca. Si replica domenica 8, alle 18.