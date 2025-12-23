Tanti auguri a Lucia Passeri | la nonna pescarese festeggia i 100 anni
Lucia Passeri, residente a Pescara, ha recentemente compiuto 100 anni. Questo importante traguardo rappresenta un momento di gioia per lei e la sua famiglia, che l'ha festeggiata circondata dall’affetto dei propri cari. La sua lunga vita è un esempio di resilienza e di valori condivisi nel tempo, rendendo questo Natale ancora più speciale per tutti coloro che la conoscono e la stimano.
Ha soffiato sulle 100 candeline la pescarese Lucia Passeri. Sarà di certo un Natale speciale per lei e i suoi familiari questo dato che a pochi giorni dal giorno di festa, a essere stata festeggiata, circondata dall’affetto dei suoi familiari, è stata proprio la nuova “nonna centenaria” della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
