Durante le riprese della serie Rocco Schiavone, l’attore Marco Giallini ha subito un incidente che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato. L’incidente si è verificato sul set, interrompendo le riprese in corso e generando preoccupazione tra il cast e il team di produzione. Per ora, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attore.

Momenti di grande apprensione per uno degli attori più amati della televisione italiana: un imprevisto sul set ha improvvisamente interrotto il lavoro in corso, lasciando fan e produzione con il fiato sospeso. Le riprese procedevano regolarmente, ma un incidente ha cambiato tutto nel giro di poche ore, imponendo uno stop forzato. Incidente per Marco Giallini: ecco cosa è successo e come sta. Marco Giallini è rimasto vittima di una brutta caduta mentre si trovava ad Aosta, dove era impegnato nelle riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone. L’attore avrebbe riportato una frattura alla gamba in seguito all’incidente, avvenuto durante una passeggiata nei pressi del suo alloggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tanta paura per Marco Giallini, incidente mentre gira Rocco Schiavone: intervento chirurgico immediato

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