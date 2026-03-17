Incidente sul set di Rocco Schiavone Marco Giallini operato | cosa è successo

Durante le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone a Aosta, Marco Giallini è caduto improvvisamente sul set, riportando ferite che hanno richiesto il suo ricovero in ospedale. L’incidente ha interrotto le riprese e ha portato all’intervento dei soccorsi. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni dell’attore o sulle cause dell’incidente.

Una caduta improvvisa, nel cuore di Aosta, ha interrotto bruscamente le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone e costretto Marco Giallini al ricovero in ospedale. L’attore romano, volto ormai iconico del vicequestore più scorretto e amato della televisione italiana, si è infortunato nella mattinata di martedì 17 marzo mentre si trovava nel capoluogo valdostano per lavoro. Caduta ad Aosta: Marco Giallini in ospedale, intervento alla gamba. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente di Marco Giallini è avvenuto in piazza Chanoux, a pochi passi dall’hotel in cui l’attore alloggia da qualche settimana. Il 62enne sarebbe uscito dalla struttura per raggiungere il set di Rocco Schiavone quando, per cause ancora non del tutto chiarite, è inciampato cadendo rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Incidente sul set di Rocco Schiavone, Marco Giallini operato: cosa è successo Articoli correlati Incidente per Marco Giallini, frattura a una gamba nei giorni di riprese di Rocco SchiavoneL'attore ha subito una brutta caduta ad Aosta, città in cui si trovava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. Paura per Marco Giallini: cade durante una passeggiata e si frattura una gamba, stop alle riprese della serie “Rocco Schiavone”Un banale imprevisto lontano dalle telecamere si è trasformato in un serio infortunio per Marco Giallini. Aggiornamenti e notizie su Rocco Schiavone Discussioni sull' argomento Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma nel Regno Unito); Il disgusto per Teo Mammucari a Domenica In, ma ha fatto il miglior spot al film di Peppe Iodice. Marco Giallini in ospedale, incidente sul set di Rocco Schiavone: stop alla serie e come staL’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: È inciampato ed è finito a terra con violenza ... libero.it Marco Giallini si infortuna ad Aosta durante le riprese di Rocco Schiavone 7L’attore cade fuori dal suo alloggio e si frattura una gamba; la produzione valuta come riorganizzare le riprese ... rainews.it Marco Giallini, incidente ad Aosta: l'attore cade durante le riprese di "Rocco Schiavone", ecco cosa è successo - facebook.com facebook Incidente ad Aosta per Marco Giallini, si è fratturato una gamba. L'attore sta girando la settima stagione della serie tv 'Rocco Schiavone' #ANSA x.com