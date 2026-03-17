Incidente per Marco Giallini frattura a una gamba nei giorni di riprese di Rocco Schiavone

Durante le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone ad Aosta, l’attore ha subito una caduta che gli ha causato una frattura a una gamba. L’incidente si è verificato nei giorni in cui era sul set, rendendo necessario l’intervento medico. La produzione ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’incidente.

L'attore ha subito una brutta caduta ad Aosta, città in cui si trovava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. L'incidente è avvenuto vicino casa sua, l'attore è stato portato in sala operatoria per sottoporsi a un intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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