Tajani | ‘accelerare adesione dei paesi dei Balcani all’UE’

Il ministro degli Esteri ha affermato che l’adesione dei paesi dei Balcani all’Unione Europea dovrebbe essere accelerata, sottolineando l’importanza di non deludere nessuno di questi stati. Ha inoltre precisato che, secondo lui, i Balcani devono entrare prima dell’Ucraina. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 17 marzo.

Roma, 17 mar. – “Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima entrano i Balcani, poi l’Ucraina. Non siamo contrari all’ingresso dell’Ucraina ma non possiamo permettere che i Balcani si allontanino dall’Europa perché non abbiamo mantenuto gli impegni. L’Italia vuole mantenere gli impegni presi e faremo di tutto perché si possa accelerare l’ingresso dei paesi dei Balcani candidati a far parte dell’Ue”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa a Trieste prima della Conferenza per il Trentennale del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Ince). (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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