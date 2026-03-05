Aiuti a Paesi del Golfo Tajani | non mi vergogno di nulla semmai D’Alema nei Balcani

Il ministro degli Esteri ha risposto alle critiche riguardo ai suoi aiuti ai Paesi del Golfo, affermando di non provare vergogna e sottolineando di aver espresso liberamente le proprie opinioni senza interrompere nessuno. Ha poi fatto un confronto con un'altra figura politica, dichiarando che invece quest’ultimo sarebbe coinvolto in questioni nei Balcani. La discussione si è concentrata sulla libertà di espressione nel dibattito pubblico.

"Non capisco perché dovete insultare, perché dovete insultare, c'è un dibattito democratico, io dico quello che penso, voi dite quello che pensate, non ho interrotto nessuno e non so di cosa mi devo vergognare. Sono una persona perbene, sono una persona onesta. Non mi devo vergognare di nulla, nella mia vita non mi sono mai dovuto vergognare di nulla.

Iran, Tajani alla Camera: “Non mi vergogno di nulla, D’Alema mandò gli aerei a bombardare i Balcani”Scontro politico alla Camera durante le comunicazioni del governo sulla crisi con l’Iran.

Iran, Tajani: io non mi vergogno di nulla, semmai D'Alema nei Balcani

