Pogacar e l' ossessione della Milano-Sanremo | l' avvistamento sul Poggio

Tadej Pogacar è stato avvistato in Liguria, alimentando le speculazioni sulla sua partecipazione alla Milano-Sanremo. La sua presenza, in un contesto di preparazione e attenzione, evidenzia l'importanza strategica di questo evento per il ciclista sloveno. Mentre si concentra sui prossimi obiettivi, l'attenzione si concentra sul suo ruolo nelle competizioni di inizio stagione, tra impegni e preparativi per la classicissima di primavera.

Roma, 5 gennaio 2026 - Che fosse in Italia in questi giorni, e per la precisione in Liguria, lo si sapeva già dalla presenza accorata ma discreta all'evento ' Ride for Privi ' dedicato a Samuele Privitera, lo sfortunato giovanissimo corridore di Imperia deceduto lo scorso 16 luglio per una caduta occorsa durante il Giro della Valle d'Aosta 2025: in pochi avrebbero però potuto immaginare un Tadej Pogacar già sulle strade della Milano-Sanremo per preparare al meglio quello che sarà il primo grande obiettivo dell'anno. La preparazione di Pogacar verso la Milano-Sanremo 2026. Di strada da fare da qui al 21 marzo, giorno della Classicissima, ce n'è, ma evidentemente il tempo già stringe per lo sloveno, che nelle varie dichiarazioni rilasciate in questi mesi di pausa tra una stagione e l'altra non ha mai nascosto il sogno di completare la collezione delle Classiche Monumento, magari anche a costo di sacrificare l'ennesimo trionfo al Tour de France dopo quelli del 2020, 2021, 2024 e 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

