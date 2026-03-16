Sequestrati ' svapo' alla cannabis con Thc pari a 15 spinelli

Le forze della Guardia di Finanza di Sulmona hanno sequestrato un quantitativo di vaporizzatori contenenti cannabis con un livello di THC equivalente a circa 15 spinelli. L’operazione è stata condotta sotto la guida del capitano Cecilia Tangredi, nell’ambito di controlli mirati sul territorio. Durante le verifiche sono stati trovati dispositivi utilizzati per vaporizzare sostanze stupefacenti, che sono stati immediatamente sequestrati.

AGI - I finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal capitano Cecilia Tangredi, attraverso una mirata e costante attività di monitoraggio del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequestro, anche dopo una perquisizione domiciliare, 10 dispositivi di vaporizzazione elettronici contenenti un liquido ad altissima concentrazione (superiore al 70%) di THC, principio attivo psicotropo della cannabis. Denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trovato in possesso delle suddette sigarette elettroniche. Colori sgargianti e nomi accattivanti come ' pink drink ' o ' high octane ' impressi nelle confezioni degli inalatori che in realtà nascondevano un quantitativo di principio attivo che, una volta assunto, risulterebbe equivalente, per effetti potenziali, a circa 15 spinelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sequestrati 'svapo' alla cannabis con Thc pari a 15 spinelli Articoli correlati Due ubriachi al volante, uno positivo alla cannabis e un altro in giro con un manganello: cinque denunceNel corso dei consueti controlli i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato cinque persone, in particolare due automobilisti per guida in stato di... Pisa-Cagliari (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio al pariDomenica pomeriggio all’Arena Garibaldi si affrontano Pisa e Cagliari, due delle squadre più in difficoltà del campionato di serie A.