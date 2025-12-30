Alto Sangro raffica di controlli della guardia di finanza | sequestrate dosi di hashish e marijuana

Durante le festività natalizie, la guardia di finanza dell’Alto Sangro ha intensificato i controlli nelle zone più frequentate, sequestrando dosi di hashish e marijuana. Le attività mirano a prevenire il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della comunità locale con interventi mirati e capillari.

Con l'inizio delle festività natalizie, la guardia di finanza ha intensificato i controlli antidroga nelle aree più frequentate dell'Alto Sangro. L'intervento, condotto dai militari della compagnia di Sulmona sotto la direzione del capitano Cecilia Tangredi, ha portato al sequestro di dosi di hashish e marijuana. I Finanzieri della Compagnia di Sulmona, diretti da Cecilia Tangredi, hanno intensificato i controlli su strada nell'area dell'Alto Sangro.

GUARDIA DI FINANZA * «CONTROLLI ANTIDROGA NELL’ALTO SANGRO, SEQUESTRATI 5 GRAMMI DI HASHISH E 1 DI MARIJUANA» - **GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI NELL'ALTO SANGRO – SEQUESTRATE DIVERSE DOSI DI HASHISH E MARIJUANA** ... agenziagiornalisticaopinione.it

