Il presidente del Como ha dichiarato di aver portato Cesc Fabregas al club principalmente per uno show televisivo, ma ha anche ammesso che con il centrocampista si poteva ottenere di più. Ha aggiunto che, in vista di eventuali trasferimenti, Fabregas dovrebbe prima scegliere il suo erede. Inoltre, ha spiegato che il club non si pone obiettivi di classifica in vista della Champions League, concentrandosi invece su un calcio che sia divertente e attraente, anche come attrazione turistica.

Il progetto che sta stupendo il calcio italiano è nato quasi per caso. O, meglio, ha preso tutt'altra piega rispetto all'idea originaria. Stiamo parlando ovviamente del Como, che grazie alla vittoria sulla Roma può sognare un posto nella prossima Champions, sebbene i piani originari della proprietà fossero ben diversi. Lo ha ammesso candidamente il presidente Mirwan Suwarso in un'intervista rilassciata alla Rivista Undici: "Prima del Covid avevamo comprato la società solo per usarla come un set televisivo - le sue parole -. Volevamo girare dei documentari sul calcio italiano per la nostra Tv indonesiana. Nient'altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suwarso: "Presi il Como solo per uno show tv, poi... Fabregas via? Prima scelga il suo erede"

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