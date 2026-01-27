Tommaso Ciampa riparte dalla sua nuova linea di merchandising, includendo T-shirt e felpe ispirate a “Psycho Killer” e “Psycho Kid”. Dopo l’addio alla WWE, l’atleta ha avviato un percorso indipendente, puntando sulla creatività e sull’identità personale. Questa fase segna un nuovo capitolo, con progetti futuri ancora da definire, mantenendo comunque un forte legame con il suo percorso nel wrestling professionistico.

Tommaso Ciampa non ha perso tempo a guardarsi indietro dopo l’addio alla WWE. Subito dopo la conferma ufficiale della sua uscita, Ciampa ha lanciato in silenzio nuovo merchandising su Pro Wrestling Tees, aggiungendo cinque nuove T-shirt e una felpa con cappuccio basate sui nomi “ Psycho Killer ” e “ Psycho Kid ”. Una mossa tutt’altro che casuale, soprattutto considerando che il 21 gennaio Ciampa ha depositato i marchi “ Psycho Killer ” e “ Psycho King ”, segnale chiaro che questa sarà l’identità su cui intende costruire il prossimo capitolo della sua carriera fuori dalla WWE. Psycho Killer and Psycho Kid shirts and hoodies now available at @PWTees Artwork by: @tomnguyenstudio pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tommaso Ciampa riparte da “Psycho Killer”, nuovo merch e futuro tutto da scrivere

Tommaso Ciampa ha annunciato ufficialmente che lascerà la WWE al termine del suo attuale contratto.

Tommaso Ciampa si avvia a lasciare la WWE al termine del suo attuale contratto, optando per non rinnovarlo.

