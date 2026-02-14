Aiuto mia madre si uccide Il gesto dov’era morto il marito salvata all’ultimo minuto

Il 14 febbraio 2026 a Sansepolcro, una donna ha tentato di togliersi la vita nel luogo in cui il marito era stato ucciso, ma è stata salvata all’ultimo momento dai carabinieri. La donna, sconvolta dal dolore per la perdita improvvisa e violenta del partner, aveva deciso di mettere fine alla sua vita, ma gli agenti sono intervenuti prima che fosse troppo tardi. Un episodio che ha scosso la comunità locale, ancora sconvolta dalla tragedia precedente.

Sansepolcro (Arezzo), 14 febbraio 2026 – Il dolore mai superato per la morte prematura e tragica del marito stava per indurla a un gesto estremo, sventato dalla tempestività dei carabinieri. Una storia che ha coinvolto i due versanti, umbro e toscano, dell' Alta Valle del Tevere e se di lieto fine ci pare eccessivo parlare, il fatto che non sia successo nulla è già da considerare una bella notizia. Al centro di tutto lo stato di prostrazione di una donna di Città di Castello, che da alcuni mesi è rimasta vedova a causa di un incidente stradale che gli ha prematuramente portato via il consorte lungo la E45.

