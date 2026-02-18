Carne di cavallo il vicepresidente del Senato | Vietarne il consumo? Si cancella un pezzo della storia della cucina italiana
Il vicepresidente del Senato afferma che vietare il consumo di carne di cavallo cancellerebbe un pezzo importante della tradizione culinaria italiana. La decisione potrebbe eliminare ricette storiche e pratiche alimentari radicate in alcune regioni, come la Toscana e il Piemonte. La carne di cavallo è ancora molto apprezzata nelle mense e nelle sagre locali. La proposta di divieto ha sollevato molte polemiche tra gli chef e gli appassionati di gastronomia, che difendono questa tradizione. La discussione continua sulla validità di questa proposta.
"Vietare il consumo di carne equina significherebbe cancellare un pezzo della storia della cucina italiana, Patrimonio dell'Umanità, e anche dell'identità di alcuni territori. Per questo, non posso condividere le proposte di legge in discussione alla Camera, che vanno in questa direzione". Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. "Rispetto la decisione di chi, per ragioni affettive, morali o ideologiche, preferisce non mangiare i prodotti derivati da alcuni o tutti gli animali. Ma credo sia giusto chiedere il medesimo rispetto per la cultura di tante comunità locali, che si definisce anche a partire dai piatti tradizionali", conclude il vicepresidente del Senato.🔗 Leggi su Parmatoday.it
La carne di cavallo divide l’Italia da anni, ma questa volta il confronto entra nel perimetro della legge. Vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti e riconoscerli come animali da affezione: la proposta è ora sul tavolo del Parlamento e punta a c x.com