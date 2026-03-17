I giudici hanno condannato a cinque anni di carcere ciascuno due suoceri coinvolti in un caso di violenza domestica contro una giovane donna egiziana. La vicenda riguarda una relazione durata 11 anni, durante la quale la donna sarebbe stata sottoposta a un vero e proprio controllo, definito dalla sentenza come una “gabbia d’oro”. La condanna si riferisce a reati di violenza domestica strutturata.

I giudici hanno emesso una condanna di cinque anni per ciascuno dei due suoceri coinvolti in un caso di violenza domestica strutturata contro una giovane donna egiziana. La sentenza stabilisce anche l’obbligo di versare un risarcimento provvisionale di 10.000 euro alla parte civile, mentre il marito della vittima è già stato condannato a sei anni per reati più gravi e ad un risarcimento di 15.000 euro. La vicenda, che ha la partecipazione attiva del procuratore Paolo Rizzardi e dell’avvocato Antonella Viola, rivela un quadro di sopraffazione familiare che ha privato la ragazza di dignità e libertà personale. Mentre il cognato è stato assolto, i genitori del marito sono stati ritenuti responsabili per aver tollerato e condiviso le violenze subite dalla nuora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Suoceri e marito: 11 anni di carcere per la gabbia d’oro

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