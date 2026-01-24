Federica Torzullo lucana vittima di femminicidio | trovati morti i suoceri Il marito della 41enne è in carcere accusato di averla uccisa

Federica Torzullo, 41enne originaria di Gallicchio, è stata vittima di femminicidio. Nella stessa vicenda sono stati trovati morti i suoi suoceri. Il marito della donna, Claudio Agostino Carlomagno, si trova in carcere con l’accusa di averla uccisa. Questa tragedia evidenzia la gravità del fenomeno della violenza di genere e l’importanza di interventi tempestivi e efficaci.

