Pirelli i cinesi verso il congelamento

Il governo italiano, Pirelli e i suoi azionisti stanno analizzando possibili soluzioni riguardo alla partecipazione del gruppo cinese Sinochem nel capitale dell’azienda. La questione si inserisce nel contesto delle prossime restrizioni statunitensi sui componenti tecnologici legati agli interessi cinesi. La situazione potrebbe influenzare la strategia e le decisioni future del colosso di pneumatici, che si trova a dover valutare diverse opzioni per tutelare i propri interessi.

Il governo italiano, Pirelli (+3,78% a 6,1 euro in Piazza Affari) e i suoi azionisti stanno valutando nuove soluzioni per affrontare il nodo della partecipazione del gruppo cinese Sinochem nel capitale del colosso di pneumatici, alla luce delle imminenti restrizioni statunitensi sui componenti tecnologici riconducibili a interessi cinesi. L'indiscrezione è stata riportata ieri dal Financial Times spiegando che «Roma sta valutando un nuovo intervento mentre entrerà in vigore a marzo il divieto di Washington su hardware e software sostenuti dalla Cina che interagiscono con le auto negli Stati Uniti».

Pirelli, il governo italiano valuta il congelamento dei diritti di voto di Sinochem con golden power - Secondo il Financial Times la misura potrebbe scattare se entro fine gennaio non verrà trovata una soluzione allo stallo tra i cinesi e la Camfin di Marco Tronchetti Provera per consentire al gruppo d ... milanofinanza.it

Governo in campo sul nodo Pirelli-Cina - L'indagine del governo su Sinochem, il socio cinese di Pirelli, si è chiusa dopo quasi un anno con l'archiviazione perché non c'erano elementi che confermassero la violazione delle prescrizioni ... ilgiornale.it

Ft, Italia e Pirelli cercano di porre fine al coinvolgimento di Sinochem. Prima del divieto Usa ai software e hardware per auto prodotti dalla Cina #ANSAmotori #ANSA x.com

Parliamo di numeri. Il 2025 si chiude con circa 94mila EV targate. Tesla leader di mercato, ma nettamente in calo come quota rispetto al 2024. Seguono BYD e Leapmotor, in rapidissima crescita. Sta cambiando il mercato I cinesi sono “inarrestabili” - facebook.com facebook

