Pirelli, spunta l'ipotesi cinesi al 10%.

Pirelli potrebbe ridurre la sua quota in Sinochem al 10%, secondo indiscrezioni di mercato. La mossa mira a mitigare i rischi derivanti dalle recenti normative statunitensi sui veicoli connessi. La trattativa tra le due compagnie si concentra sulla possibilità di adattarsi meglio alle nuove regole, mantenendo comunque una presenza strategica nel settore. La decisione potrebbe influenzare la posizione di Pirelli nel mercato globale e nelle alleanze internazionali.
Pirelli sarebbe in trattative con il socio cinese Sinochem per una riduzione della partecipazione al 10%, una soglia che consentirebbe di neutralizzare i rischi legati alle nuove normative Usa sui veicoli connessi. Lo riporta Bloomberg, secondo cui l'operazione allo studio comporterebbe un taglio significativo della quota oggi pari al 34%, con la conseguente trasformazione di Sinochem in un investitore passivo. Il governo italiano «accoglierebbe con favore un simile esito» viene aggiunto dall'agenzia Usa, aggiungendo che un'altra opzione per Sinochem è la vendita dell'intera partecipazione. Il dossier è diventato centrale per il futuro industriale del gruppo, considerando che gli Stati Uniti rappresentano circa un quinto dei ricavi complessivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
