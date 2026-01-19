A Fivizzano, nel borgo di Bardine di San Terenzo, si sono celebrati i 100 anni di Dino Carlini, agricoltore e allevatore. La ricorrenza ha coinvolto la comunità, con testimonianze che ricordano l’esperienza della guerra e l’importanza di preservare la memoria. Un momento di riflessione e di incontro, che sottolinea il valore della tradizione e del passato nel tessuto locale.

Fivizzano (Massa-Carrara), 19 gennaio 2026 – Grandi festeggiamenti nella giornata di sabato a Bardine di San Terenzo, dove Dino Carlini, da sempre agricoltore e allevatore, ha oltrepassato il traguardo del secolo di vita. Una vita molto speciale. Un evento importante dove oltre i familiari – i figli Mauro ed Erina, Greta e i nipoti delle famiglie Simonelli Marcello, Beppino e Antonio della frazione di Colla – erano presenti anche il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, l’assessore Marco Varese e il dottor Settimo Donati, medico di famiglia con praticamente tutti gli abitanti dei paesi vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 100 anni di Dino, festa nel borgo. La testimonianza: “Ricordare la guerra per non riviverla. Sento ancora quelle grida”

Leggi anche: Allegri, caccia alle 100 vittorie col Milan. Ecco quelle da ricordare...

Aspettando la Befana a Pollutri: una serata tra memoria ed enogastronomia per ricordare Dino Domenico Tartaglia

Lunedì 5 gennaio a Pollutri si svolge “Aspettando la Befana”, un evento promosso dalla Pro Loco Pollutri Aps per ricordare Dino Domenico Tartaglia, figura di rilievo nelle istituzioni e nella cultura locale. La serata unisce momenti di memoria e tradizione enogastronomica, offrendo l’occasione di condividere valori e ricordi in un’atmosfera semplice e rispettosa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È morto Dino Attanasio, il fumettista che inventò il Signor Spaghetti aveva 100 anni - È morto a 100 anni Dino Attanasio, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo del Novecento. fanpage.it