I 100 anni di Dino festa nel borgo La testimonianza | Ricordare la guerra per non riviverla Sento ancora quelle grida

A Fivizzano, nel borgo di Bardine di San Terenzo, si sono celebrati i 100 anni di Dino Carlini, agricoltore e allevatore. La ricorrenza ha coinvolto la comunità, con testimonianze che ricordano l’esperienza della guerra e l’importanza di preservare la memoria. Un momento di riflessione e di incontro, che sottolinea il valore della tradizione e del passato nel tessuto locale.
Fivizzano (Massa-Carrara), 19 gennaio 2026 – Grandi festeggiamenti nella giornata di sabato a Bardine di San Terenzo, dove Dino Carlini, da sempre agricoltore e allevatore, ha oltrepassato il traguardo del secolo di vita. Una vita molto speciale. Un evento importante dove oltre i familiari – i figli Mauro ed Erina, Greta e i nipoti delle famiglie Simonelli Marcello, Beppino e Antonio della frazione di Colla – erano presenti anche il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, l’assessore Marco Varese e il dottor Settimo Donati, medico di famiglia con praticamente tutti gli abitanti dei paesi vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
