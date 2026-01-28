Biereth Juve la Vecchia Signora resta sul talento del Monaco | da battere la concorrenza di questo club Tutti i dettagli
La Juventus punta ancora su Biereth, l’attaccante danese del Monaco. La Vecchia Signora lo tiene sotto osservazione, ma non è l’unica a seguire il suo percorso. Anche il PSV ha messo gli occhi su di lui, creando una corsa tra club europei. I bianconeri cercano di battere la concorrenza per portarlo a Torino, ma la trattativa resta aperta e ancora tutta da definire.
Biereth Juve, non solo i bianconeri sull’attaccante danese. Il calciatore piace anche al PSV. La valutazione del Monaco resta comunque alta. Il mercato europeo si accende improvvisamente attorno a un nuovo talento che sta scalando le gerarchie del calcio continentale. Al centro delle cronache c’è Mika Biereth, l’attaccante del Monaco che sta attirando l’attenzione dei top club grazie a una stagione di altissimo livello. Nelle ultime ore, le voci di un possibile sbarco dell’attaccante alla Juve hanno iniziato a circolare con insistenza, segnando l’ingresso dei bianconeri in una corsa che si preannuncia agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Maldini Juve, i bianconeri restano una possibilità per il figlio d’arte. Ma c’è la concorrenza di questi club da battere. I dettagli
Maldini, figlio d’arte, è al centro di una corsa tra diversi club italiani, tra cui Juventus, Lazio e Genoa.
Ricavi Juve Champions League, ecco gli incassi della Vecchia Signora: tutti i dettagli e differenze grazie al nuovo format. Le cifre per il club bianconero
