Israele ha annunciato di aver ucciso Larijani, considerato una figura chiave nel regime degli ayatollah. Su Teheran si susseguono attacchi che portano a una pioggia di bombe, con i vertici della Repubblica islamica che cadono uno dopo l’altro. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione nella capitale iraniana.

Israele annuncia l’uccisione di Ali Larijani nei raid su Teheran. Chi era e perché contava così tanto nel sistema iraniano. Sotto la pioggia di bombe che continua a cadere senza sosta su Teheran, cadono uno dopo l’altro i vertici della Repubblica islamica dell’Iran. L’ultima uccisione, secondo quanto riferiscono le forze armate israeliane (IDF), sarebbe Ali Larijani. Il politico, già Segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran, sarebbe stato colpito durante quella che l’IDF definisce come “un’operazione mirata” condotta nei pressi della capitale iraniana. Secondo Israele, Larijani non era una figura qualunque ma un personaggio fondamentale per Teheran in quanto capace di tenere insieme i fili del regime, suddiviso tra religiosi e militari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Su Teheran continuano a piovere bombe e Israele annuncia l’uccisione di Larijani, ritenuto l’uomo chiave del regime degli ayatollah

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A Teheran continuano a piovere missili e uno finisce anche nei pressi di una manifestazione del regime x.com