Israele ha annunciato di aver ucciso nella notte Ali Larijani, considerato una figura di rilievo del regime iraniano e coinvolto nelle questioni di sicurezza nazionale della Repubblica Islamica. La notizia arriva dopo un'azione militare condotta nelle ore precedenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione. Larijani era conosciuto come una figura di spicco nel contesto delle tensioni tra Teheran e Israele.

Israele dichiara di aver colpito e ucciso nella notte Ali Larijani, uomo forte del regime iraniano e figura chiave per la sicurezza nazionale della Repubblica Islamica in guerra contro Tel Aviv e gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz, sottolineando che Israele ha preso di mira “la testa del serpente” del mortale nemico. L’Iran non conferma la sua morte né quella della scomparsa del leader della milizia Basij, Gholamreza Soleimani, che sarebbe stato preso di mira nel medesimo raid contro l’uomo forte del regime. Ha guidato la repressione contro le proteste di dicembre e gennaio ma ha più volte aperto alla considerazione della crisi economica come concausa dei moti del bazar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’uomo forte di Teheran nel mirino di Israele. Katz annuncia: “Ucciso Larijani”

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