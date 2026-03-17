Su Pirelli il governo prova ad accelerare verso l’uscita della Cina

Il governo sta lavorando per far uscire Pirelli dal mercato cinese, cercando di accelerare i tempi rispetto alle strategie iniziali. L’obiettivo è di trovare soluzioni rapide per ridurre la presenza dell’azienda in Cina, senza compromettere le attività e gli investimenti legati alla società. Al momento, le decisioni sono in fase di definizione e non ci sono annunci ufficiali in merito.

Lentamente, un passo alla volta, il governo prova a sbrogliare la matassa. E permettere a Pirelli di continuare a competere sul mercato americano senza incappare nelle restrizioni che vietano la vendita di tecnologia da parte di quelle aziende che hanno nel capitale partecipazioni di azionisti cinesi di una certa consistenza. Continua sottotraccia il lavoro dell’esecutivo per arrivare a un disimpegno di Sinochem, colosso del Dragone attivo nella chimica e ad oggi ancora socio forte della Bicocca (34%), seppur con le armi spuntate (il gruppo cinese ha da tempo perso il grip su board e assemblea). Una scelta, come raccontato più volte da questo giornale, quasi obbligata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Su Pirelli il governo prova ad accelerare verso l’uscita della Cina Articoli correlati Liberarsi della Cina è una scelta di sopravvivenza. Il caso Pirelli secondo il FTTra poche settimane gli Stati Uniti vieteranno alle imprese con azionisti di maggioranza cinesi di vendere tecnologia all’industria dell’auto. Leggi anche: Un’auto elettrica su 5 venduta in Italia è “made in Cina”. L’alert della Uilm: “L’invasione è realtà, il governo si muova” Contenuti e approfondimenti su Su Pirelli il governo prova ad... Temi più discussi: Pirelli, audizioni al golden power: un mese per decidere. E Camfin sale al 25,7%; Pirelli, in caso di stallo del negoziato una lista di minoranza per i cinesi; Pirelli, CdA su bilancio 2025 slitta al 16 aprile per tempistiche Golden Power; L'Italia incontra Pirelli e i suoi investitori per la disputa sul controllo cinese, riferiscono fonti. Pirelli, entro il 15 aprile la decisione del governo sulla golden power. Camfin sale al 25,7%(Teleborsa) - Lo stallo sulla governance di Pirelli resta irrisolto dopo le audizioni presso la Presidenza del Consiglio dell’azienda, del socio italiano Camfin e di quello cinese Sinochem. Il governo ... finanza.repubblica.it Pirelli, audizioni al golden power: un mese per decidere. E Camfin sale al 25,7%Decisione attesa prima del cda sui conti definitivi, in programma il 16 aprile. Tante le ipotesi sul tavolo, ma per il governo è dossier delicato ... milanofinanza.it Novità assoluta in Brasile: sessioni estese per Moto2/Moto3 e gamma Pirelli potenziata @corsedimoto x.com Il comitato Golden Power ha sentito i rappresentanti di Pirelli e i suoi maggiori soci, China National Tire and Rubber... Leggi l'articolo #GoldenPower - facebook.com facebook